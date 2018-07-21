ضبط فرد روسي بحوزة صاحب محل مستلزمات طبية في اطسا

تمكنت الخدمة المعينة بالقطاع الثاني بطريق القاهرة اسيوط الصحراوي الغربي دائرة مركز الفيوم،صاحب محل مستلزمات طبية وبحوزته فرد روسي محلي الصنع عيار 7.62×39.



تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم،بضبط السيارة رقم (ف ر ا 3164) تاكسي أجرة قيادة" عبد الرحمن. خ.ص.م" 21سنه"سائق ومقيم دارالرماد- دائرة قسم أول الفيوم وبرفقته كلا من:-احمد ابراهيم محمد عويس 23 سنه، سائق ومقيم عزبة جبيلي- دائرة قسم اول الفيوم، مراد.ا. م.م" 23 سنه،صاحب محل مستلزمات طبية ومقيم مطول- دائرة مركز اطسا.



وبحوزتهم ( فرد روسي محلي الصنع عيار 7.62×39) داخل السيارة.



وبمواجهتهم اقر الاخير بحيازته للسلاح الناري.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 4650 2018 إداري مركز شرطة الفيوم،وجاري العرض علي النيابة العامة لتولى التحقيق.

