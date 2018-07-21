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ضبط فرد روسي بحوزة صاحب محل مستلزمات طبية في اطسا

السبت 21/يوليه/2018 - 03:03 م
ضبط فرد روسي بحوزة صاحب محل مستلزمات طبية في اطسا
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ريهام على
 
تمكنت الخدمة المعينة بالقطاع الثاني بطريق القاهرة اسيوط الصحراوي الغربي دائرة مركز الفيوم،صاحب محل مستلزمات طبية وبحوزته فرد روسي محلي الصنع عيار 7.62×39.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم،بضبط السيارة رقم (ف ر ا 3164) تاكسي أجرة قيادة" عبد الرحمن. خ.ص.م" 21سنه"سائق ومقيم دارالرماد- دائرة قسم أول الفيوم وبرفقته كلا من:-احمد ابراهيم محمد عويس 23 سنه، سائق ومقيم عزبة جبيلي- دائرة قسم اول الفيوم، مراد.ا. م.م" 23 سنه،صاحب محل مستلزمات طبية ومقيم مطول- دائرة مركز اطسا.

وبحوزتهم ( فرد روسي محلي الصنع عيار 7.62×39) داخل السيارة.

وبمواجهتهم اقر الاخير بحيازته للسلاح الناري.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4650 2018 إداري مركز شرطة الفيوم،وجاري العرض علي النيابة العامة لتولى التحقيق.
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