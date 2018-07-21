احتياطيات روسيا من الذهب ترتفع للشهر السابع على التوالي

قال البنك المركزي الروسي إن احتياطيات روسيا من الذهب بلغت 62.5 مليون أونصة في بداية يوليو تموز ارتفاعا من 62.0 مليون أونصة في بداية يونيو حزيران، وهي سابع زيادة شهرية على التوالي.





وأظهرت أرقام نشرها البنك المركزي على موقعه الالكتروني أن قيمة حيازاته من المعدن النفيس بلغت 78.17 مليار دولار.





والمركزي الروسي أحد أكبر حائزي الذهب في العالم ويشتري المعدن النفيس بشكل منتظم بينما يتصدى لضعف أسعار النفط وعقوبات غربية فرضت على روسيا بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية.





والبنكان المركزيان الروسي والصيني هما أكبر البنوك المركزية حول العالم شراء للذهب في السنوات القليلة الماضية.



