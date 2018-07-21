الإنتاج الحربي يقرر صرف الدفعة الأولى من مستحقات للاعبين

قرر اللواء " أشرف عامر " رئيس نادى الإنتاج الحربي صرف ٢٥٪ للاعبي الفريق الأسبوع المقبل وذلك وفقا للوائح والقوانين الخاصة بصرف مستحقات اللاعبين





وأوضح عامر انه أتخذ القرار لخلق روح الاستقرار بين اللاعبين قبل بداية الموسم المقبل حيث يلتقي الإنتاج الحربي مع حرس الحدود في اولي مبارياتهم بالموسم الكروي الجديد .





وأكد عامر أن الموسم القادم سيكون الأصعب والأكثر إثارة علي حد قوله





ويلتقي اليوم نادى الإنتاج الحربي في ودية مع نادى المقاولون العرب علي ستاد المقاولون في تمام الخامسة مساء.





وتعد هذه المباراة الودية هي الخامسة لنادى الانتاج الحربي قبل بداية الدورى الممتاز ٢٠١٨\٢٠١٩ من ضمن استعدادات الفريق للدوري





يذكر ان آخر مباراة ودية كانت بين الإنتاج الحربي ونجوم المستقبل والتي انتهت بفوز العجلات الحربية بهدف مقابل لا شيء .



