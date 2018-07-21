كهرباء الدقهلية: فصل التيار عن قرى ميت غمر الأحد

أكد بيان صادر عن شركة كهرباء ميت غمر، فى محافظة الدقهلية، اليوم السبت، فصل التيار الكهربائى عن بعض مغذيات القرى لإجراء أعمال الصيانة.



وتضمن القرار إنقطاع الكهرباء لمدة 3 ساعات من 5 صباح الغد الأحد وحتى الساعة 8 صباحا لإجراء بعض أعمال الصيانة.



وشمل البيان فصل التيار الكهربائي عن مغذيات قرى "هلا، القيطون، كفر الشيخ هلال، الحاكمية، ميت يعيش".