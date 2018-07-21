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كهرباء الدقهلية: فصل التيار عن قرى ميت غمر الأحد

السبت 21/يوليه/2018 - 03:01 م
كهرباء الدقهلية: فصل التيار عن قرى ميت غمر الأحد
صور ارشيفيه
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سالى رضوان
 
أكد بيان صادر عن شركة كهرباء ميت غمر، فى محافظة الدقهلية، اليوم السبت، فصل التيار الكهربائى عن بعض مغذيات القرى لإجراء أعمال الصيانة.

وتضمن القرار إنقطاع الكهرباء لمدة 3 ساعات من 5 صباح الغد الأحد وحتى الساعة 8 صباحا لإجراء بعض أعمال الصيانة.

وشمل البيان فصل التيار الكهربائي عن مغذيات قرى "هلا، القيطون، كفر الشيخ هلال، الحاكمية، ميت يعيش".
كهرباء الدقهلية: فصل التيار عن قرى ميت غمر الأحد
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