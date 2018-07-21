قيود جديدة من "واتسآب" على ميزة إعادة الإرسال

وضع تطبيق "واتسآب"، قيودًا جديدة للحد من إعادة إرسال الرسائل، في الهند بعدما انتشرت الشائعات التي أدت لوجود حوادث عنف، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.





وقالت شركة "واتساب"، إنها ستختبر في الهند أيضا خفض عدد المحادثات المتبادلة في آن واحد إلى خمسة بحد أقصى بما في ذلك المحادثات الفردية أو الجماعية، وإلغاء زر إعادة الإرسال السريع للرسائل الموجود بجوار زر الرسائل التي تتضمن صورا أو مقاطع صوتية أو مقاطع فيديو.





ونشرت "واتساب" إعلانات في صحف هندية كبيرة الأسبوع الماضي، للحد من انتشار المعلومات الخاطئة في أول محاولة لمكافحة عاصفة الرسائل الزائفة.





وقالت إنها تمنح المستخدمين القواعد والمعلومات التي تساعدهم على البقاء آمنين، وإنها تعتزم إطلاق حملات إعلانية طويلة الأمد بشأن أمن الناس.



