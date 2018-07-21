مرتضى: 300 مليون فائض الميزانية لأول مرة في التاريخ.. ومخالفات "عباس" مليار جنيه

أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أن نيابة الأموال العامة قامت بتشكيل لجنة من الكسب غير المشروع، من أجل التحقيق فى مخالفات ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق والتي وصلت إلى مليار جنيه.





وقال مرتضى منصور في مؤتمر صحفي: "لأول مرة فى تاريخ الأندية المصرية يقوم مجلس إدارة بتوفير 300 مليون جنيه فى الميزانية، بعد أن كان النادى مفلسًا، ومديونًا للعديد من الهيئات".

وأعلن مرتضى التعاقد مع قناتين فضائيتين لبث برامج زملكاوية بداية من شهر أغسطس المقبل.