القبض على أخطر تاجر مخدرات وبحوزته 11 كيلو فودو في الشرابية

ألقى ضباط مباحث القاهره القبض على أخطر تاجر مخدرات وبحوزته ١١ كيلو فودو بمنطقة الشرابية.



وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية مفادها أن محمد أ، 21 سنة،عاطل، " يزاول نشاطا إجراميا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من منطقة سكنه بدائرة القسم مكانًا لنشاطه الاجرامى.



بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته كمية من الفودو المخدر وزنت 11 كيلو جرام،كمية من الحشيش المخدر وزنت 200 جرام،مبلغ مالي 9790 جنيه، 4 هواتف محمولة.



بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهواتف لتسهيل اتصاله بعملائه.



تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.