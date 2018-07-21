مرتضي منصور يهاجم الأهلي

هدد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، مجلس إدارة نادي الأهلي، بالتفاوض مع لاعبي القلعة الحمراء، إذا اضطر لذلك في الفترة القادمة.









وقال مرتضي منصور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في النادي: إذا تفاوض الأهلي مع أي لاعب بالزمالك، سنقوم بالتفاوض مع جميع لاعبي الأهلي.









واشار مرتضي، إلي أن مسؤولو الأهلي، عقدوا مفاوضات ومحادثات مع أحمد الشناوي حارس الزمالك قبل لقاء القمة بـ3 أيام، وهو ما آثر على أداء الحارس ليتسبب في خسارة لقاء القمة.









وتابع مرتضي: قمت بالرد على الأهلي، بالتفاوض مع أحمد فتحي وعبد الله السعيد، وإذا تكرر نفس الأمر، سنفاوض جميع لاعبي الأهلي.









وعن إنشاء قناة نادي الزمالك، سخر مرتضي منصور من الأهلي قائلاً: " مش احنا إلي نقول قناة النادي لا تمثلنا مثلما يقول المنافسين".



