منها 56 سلسة و10 خواتم و6 أساور ألماظ.. ضبط 3 مسجلين سرقوا مشغولات ذهبية من فيلا بالتجمع

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهره بقيادة اللواء محمد منصور مدير المباحث، من القبض على ٣ مسجلين خطر سرقوا كمية ضخمة من المشغولات الذهبية والألماظ ومبالغ مالية من داخل فيلا بمنطقة التجمع الأول.



تلقى الرائد تامر عبدالشافى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من سلمى ا، 26 سنة، موظفة بشركة للإعلانات باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن ( 6 كوليه، 10 سلسلة، 15 خاتم، 10 اسورة، 10 غوايش، 56 سلسلة بعلقات الماظ، 5 بروش الماظ، 10 خاتم الماظ، 6 اسورة الماظ ) و70 الف جنيه،150 دولار،هاتف محمول ماركة ايفون،10 ساعة يد ماركات مختلفة،2 كاميرا،نظارة شمسية،مفتاح تشغيل سيارة ماركة مرسيدس، من داخل الفيلا سكنها.



وبالانتقال والفحص تبين وجود كسر بكالون الباب الالوميتال الخاص بشرفة الفيلا سكن المجني عليها.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة امكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من عماد ش،38 سنة،عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام حبس جزئى " سرقة " بإجمالي حبس سنتين وشقيقه محمد ش، 26 سنة،عاطل،ومحمد ا، 25 سنة، عاطل.



بالكشف عليهم تبين أنهم مطلوبين جميعا للتنفيذ عليهما فى القضية، رقم 4841 242 لسنة 2013م التجمع الخامس " سرقة بالاكراه " والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات لكل منهما ومطلوب ضبط واحضار المتهمين الاول والثاني على ذمة القضية رقم 5192 لسنة 2018م التجمع الخامس " سرقة مسكن ".



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوه المرافقة من ضبطهم، وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق وكسر الباب.



تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها بمحل سكنهما.



باستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهم بالسرقة



بمواجهتهم بالحكم الصادر ضدهم اقروا به،و بمواجهة المتهمان الاول والثاني بقرار الضبط والاحضار اعترفا بأنهما وراء ارتكاب واقعة سرقة حقيبة يد حريمي بداخلها جهاز " لاب توب " هاتف محمول، سلسلة ذهبية، مفتاح تشغيل السيارة رقم ج ف ق 674 ماركة مرسيدس والاستيلاء عليها من داخل فيلا المدعو على احمد حسن على عبادة سن 31 تاجر ومقيم فيلا 15 الحى الاول ـ المنطقة السابعة ـ دائرة القسم بذات الأسلوب والمحرر بشأنها المحضر رقم 5192 لسنة 2018م جنح القسم بتاريخ 962018م والمطلوب ضبطهما واحضارهما علي ذمة ذات القضية بالاشتراك مع محمد س، 37 سنة،عاطل وان الاخير ضبط وبحوزته كافة المسروقات.



وأمر اللواء خالد عبدالعال مدير الامن بتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.