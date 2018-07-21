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المستشار القانوني لقناه الحدث: مرتضى رجل نزيه وشريف ويخوض معارك من أجل الزمالك

السبت 21/يوليه/2018 - 01:25 م
المستشار القانوني لقناه الحدث: مرتضى رجل نزيه وشريف ويخوض معارك من أجل الزمالك
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أحمد الهواري
 

أكد محمود العسال المستشار القانوني لقناة الحدث أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي يخوض معارك ونزاعات من أجل مصلحة القلعة البيضاء .

وقال العسال خلال تواجده بالمؤتمر الصحفي لرئيس الزمالك والمنعقد حاليا بمقر النادي، إنه كان يتوقع أن منصور مسنود من رجال بالدولة ولكنه اكتشف قوته الحقيقية وهو أنه رجل نزيه وشريف .

وتابع "التسجيلات التي كشف عنها رئيس النادي ضد بعض الإعلاميين حقيقية وسمعتها بنفسي وبها مؤامرة على الزمالك وتهدف لهدم النادي ولكن بفضل الله الزمالك خرج منتصر منها" .
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