المستشار القانوني لقناه الحدث: مرتضى رجل نزيه وشريف ويخوض معارك من أجل الزمالك
السبت 21/يوليه/2018 - 01:25 م
أحمد الهواري
أكد محمود العسال المستشار القانوني لقناة الحدث أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي يخوض معارك ونزاعات من أجل مصلحة القلعة البيضاء .
وقال العسال خلال تواجده بالمؤتمر الصحفي لرئيس الزمالك والمنعقد حاليا بمقر النادي، إنه كان يتوقع أن منصور مسنود من رجال بالدولة ولكنه اكتشف قوته الحقيقية وهو أنه رجل نزيه وشريف .
وتابع "التسجيلات التي كشف عنها رئيس النادي ضد بعض الإعلاميين حقيقية وسمعتها بنفسي وبها مؤامرة على الزمالك وتهدف لهدم النادي ولكن بفضل الله الزمالك خرج منتصر منها" .