المستشار القانوني لقناه الحدث: مرتضى رجل نزيه وشريف ويخوض معارك من أجل الزمالك





أكد محمود العسال المستشار القانوني لقناة الحدث أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي يخوض معارك ونزاعات من أجل مصلحة القلعة البيضاء .





وقال العسال خلال تواجده بالمؤتمر الصحفي لرئيس الزمالك والمنعقد حاليا بمقر النادي، إنه كان يتوقع أن منصور مسنود من رجال بالدولة ولكنه اكتشف قوته الحقيقية وهو أنه رجل نزيه وشريف .





وتابع "التسجيلات التي كشف عنها رئيس النادي ضد بعض الإعلاميين حقيقية وسمعتها بنفسي وبها مؤامرة على الزمالك وتهدف لهدم النادي ولكن بفضل الله الزمالك خرج منتصر منها" .