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اغتيال طبيب بوش الأب في ولاية تكساس الأمريكية

السبت 21/يوليه/2018 - 01:25 م
اغتيال طبيب بوش الأب في ولاية تكساس الأمريكية
الشرطة الأمريكية - أرشيفية
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وكالات
 

قام مجهول بإطلاق النار على طبيب القلب الذي يعالج الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب في مدينة هيوستون الأمريكية في ولاية تكساس.

 

ووقع الحادث قرب مركز تكساس الطبي وقال شهود عيان، إن القاتل قابل الضحية وهما على متن دراجتين هوائيتين وعندما تساوت الدراجتان، أطلق رصاصتين على الطبيب مارك هواسنهت الذي توفي على الفور.

 

وفر المجرم من مكان الحادث وتقول الشرطة، إنه رجل أبيض أو أمريكي لاتيني يبلغ عمره 30 عاما وحليق الذقن، وكان يرتدي نظارة شمسية وقبعة بيسبول وسترة وسروالا قصيرا.

 

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