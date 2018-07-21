كل ما تريد معرفته عن Alcatel 5V
السبت 21/يوليه/2018 - 01:21 م
كشفت شركة ألكاتيل مؤخرا عن هاتفها الجديد 5V والذي يأتي بمواصفات مميزة بشكل كبير، وفيما يلى نعرضها لكم:-
نظام التشغيل
يعمل بنظام اندرويد أوريو 8.1
مساحة الشاشة
شاشة 6.2 بوصة
دقة الشاشة
1500×720 ميجا بيكسل
الكاميرا الخلفية
كاميرا مزدوجة +212 ميجابيكسل
الكاميرا الأمامية
8 ميجا بيكسل
المعالج
معالج MediaTek Helio P22 MT6762
الرامات
3 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية
32 جيجا بايت
البطارية
4000 mAh
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