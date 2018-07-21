كل ما تريد معرفته عن Alcatel 5V

كشفت شركة ألكاتيل مؤخرا عن هاتفها الجديد 5V والذي يأتي بمواصفات مميزة بشكل كبير، وفيما يلى نعرضها لكم:-





نظام التشغيل

يعمل بنظام اندرويد أوريو 8.1





مساحة الشاشة

شاشة 6.2 بوصة





دقة الشاشة

1500×720 ميجا بيكسل





الكاميرا الخلفية

كاميرا مزدوجة +212 ميجابيكسل





الكاميرا الأمامية

8 ميجا بيكسل





المعالج

معالج MediaTek Helio P22 MT6762





الرامات

3 جيجا بايت





الذاكرة الداخلية

32 جيجا بايت





البطارية