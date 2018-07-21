ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كل ما تريد معرفته عن Alcatel 5V

السبت 21/يوليه/2018 - 01:21 م
كل ما تريد معرفته عن Alcatel 5V
Alcatel 5V
طباعة
 
كشفت شركة ألكاتيل مؤخرا عن هاتفها الجديد 5V والذي يأتي بمواصفات مميزة بشكل كبير، وفيما يلى نعرضها لكم:-

نظام التشغيل
يعمل بنظام اندرويد أوريو 8.1

مساحة الشاشة
شاشة 6.2 بوصة

دقة  الشاشة
1500×720 ميجا بيكسل

الكاميرا الخلفية
كاميرا مزدوجة +212 ميجابيكسل

الكاميرا الأمامية
8 ميجا بيكسل

المعالج
معالج MediaTek Helio P22 MT6762     

الرامات
3 جيجا بايت

الذاكرة الداخلية
32 جيجا بايت

البطارية
4000 mAh
المزيد عن: هواتف هاتف عالم التقنية تكنولوحيا تقنية Alcatel 5V
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
مانشستر سيتي - إنجلترا
0
x
03:05
1
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
16:05
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/21/2018 2:00:07 PM