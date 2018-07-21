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مرتضي منصور يعلن انتقال الشناوي لـ"بيراميدز" واستمرار كاسونجو وعبد العزيز

السبت 21/يوليه/2018 - 01:15 م
مرتضي منصور يعلن انتقال الشناوي لـبيراميدز واستمرار كاسونجو وعبد العزيز
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أحمد الهواري ورامي بشاي وهاني عصام
 
فتح مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، النار على لاعبي الفريق المتمردين، على خلفية المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مقر النادي.


وقال مرتضي منصور في تصريحاته: اللاعب الذي لا يريد الزمالك، فالنادي ليس في حاجة له على الإطلاق، اللاعب الذي يجتمع مع مسؤولي الأهلي قبل القمة لا مكان له في النادي، وذلك في إشارة إلي أحمد الشناوي حارس مرمي الفريق الذي وافق على بيعه لنادي بيراميدز.


وأضاف مرتضي: تم بيع الشناوي لبيراميدز بشكل رسمي، وإذا لم يصل للزمالك 3 مليون دولار سيتم وضعه على قائمة الانتظار، وهو نفس الوضع لشيكابالا إذا لم يأتي عرضاً له سيكون على قائمة الانتظار.


وتابع مرتضي: كاسونجو ومحمود عبد العزيز مستمران مع الفريق، على الرغم من وجود عروض للثنائي في الفترة الحالية.

المزيد عن: مرتضي منصور محمود عبد العزيز كاسونجو بيراميدز الشناوي احمد الشناوي
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