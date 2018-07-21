رئيس الزمالك يهدد شيكابالا وفتحي و"المتمردين" بالتجميد رسميا





كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن كريستيان جروس المدير الفني للفريق حسم قائمة الفريق بتوقيع كتابي منه.





وقال مرتضى منصور: "كل اللاعبين الباقون أو الراحلون بتوقيع كتابي من جروس ومن سيتمرد سيتم وضعه في قائمة الانتظار حتى يتم قيده في يناير.





وأضاف مرتضى: "اتفقنا مع اتحاد الكرة على أن تكون القائمة 30 لاعبًا 25 في بداية الموسم و5 انتظار في يناير".





وتابع: "أيمن حفني لن يرحل عن الزمالك وكان أول اللاعبين الذين طلب كريستيان جروس استمرارهم في الفريق".





وواصل مرتضى: "لن نسمح بتواجد أي لاعب لن يحترم النادي مهما كانت قيمته الفنية أو المهارية.. لا وجود لأحمد الشناوي معنا بعد جلسته مع محمود الخطيب قبل مباراة بثلاثة أيام وكانت فضيحة كبيرة قبل القمة.. شيكابالا لم يأت حتى الآن وجاء من روسيا وسافر إلى مارينا، لابد من التواجد في النادي لحسم موقفه بالرحيل أو أن يتواجد على قائمة الانتظار".









وأضاف: "مصطفى فتحي رفض تمديد عقده خلال الموسم الماضي، اللاعب تلقى عرض من بيراميدز ب 8 مليون في الموسم وهو طلب 20 مليون وعندما اختلف معهم قال انا باقي في الزمالك، مصطفى أمامه التمديد أو أن يتم وضعه في قائمة الانتظار















