وزارة الزراعة الأمريكية: ارتفاع المخزون العالمى لبذرة الصويا لـ98.27 مليون طن

كشف تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الشهرى عن أن مخزون بذرة الصويا لموسم 2017/2018 سجل 0.465 مليار بوشيل بفارق 42 مليون بوشيل عن متوسط التقديرات ولموسم 2018/2019 جاءت تقديرات الوزارة للمخزون عند 0.580 مليار بوشيل بفارق +109 مليون بوشيل.





فى حين تركت الوزارة الإنتاجية عند 48.50 بوشيل مثل تقديراتها السابقة دون تغير فى حين قامت بزيادة الإنتاج بنحو 30 مليون طن عن تقديرات يونيو حيث جاء عند 4.310 مليار بوشيل وللمخزون العالمى لموسم 2017/2018 قدرته الوزارة بنحو 96.02 مليون طن بفارق 3.53 مليون طن عن تقديرات يونيو وبفارق نحو 4.26 مليون طن عن متوسط التقديرات ولموسم 2018/2019 قدرت الوزارة المخزون العالمى بنحو 98.27 مليون طن بفارق 11.25 مليون طن عن تقديرات يونيو وبفارق نحو 10.12 مليون طن عن متوسط التقديرات.





وقالت أسواق فاينانشيال فى تقريرها حول بيانات وزارة الزراعة حول بذرة الصويا إنها سلبية جدًا على مستوى المخزونات خاصة للموسم الجديد فنحن نتحدث عن 11 مليون طن زيادة فى الموسم الجديد وهذا لم يكن متوقع على أعلى التقديرات التى كانت عند 92 مليون طن.