علاء السقطي يوضح دلالة إنشاء هيئة تنمية الصعيد بقرار من الرئيس السيسي (فيديو)



وأوضح في لقاء على فضائية "DMC"، اليوم السبت، أن هذه الهيئة تقلل من معاناة المستثمر في الصعيد لكونها تملك كل الصلاحيات لمنح التراخيص والتعامل فيما يخص المشروعات، بدلا من اضطرار المستثمر في السابق السفر للقاهرة لتخليص أوراقه، مضيفا أن هناك توافق حالي بين الحكومة والاتحاد على رؤية واضحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إنشاء كيان يضم كل العاملين والمهتمين بهذا المجال مما يجعل الدولة تتجه نحو التخصصية وبالتالي تحقيق المطلوب.



قال المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات المشروعات الصغيرة، إن هيئة تنمية الصعيد انشئت بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتالي يعد هو الأب الروحي لها ولذلك من الصعب تشتت عملها، متابعا أن تحقيق الهدف من هذه الهيئة ما زال به بعض الصعوبة نظرا لوجود بعض المعوقات في الصعيد.