ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

علاء السقطي يوضح دلالة إنشاء هيئة تنمية الصعيد بقرار من الرئيس السيسي (فيديو)

السبت 21/يوليه/2018 - 01:11 م
علاء السقطي يوضح دلالة إنشاء هيئة تنمية الصعيد بقرار من الرئيس السيسي (فيديو)
علاء السقطي
طباعة
ندى محمد
 
قال المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات المشروعات الصغيرة، إن هيئة تنمية الصعيد انشئت بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتالي يعد هو الأب الروحي لها ولذلك من الصعب تشتت عملها، متابعا أن تحقيق الهدف من هذه الهيئة ما زال به بعض الصعوبة نظرا لوجود بعض المعوقات في الصعيد. 

وأوضح في لقاء على فضائية "DMC"، اليوم السبت، أن هذه الهيئة تقلل من معاناة المستثمر في الصعيد لكونها تملك كل الصلاحيات لمنح التراخيص والتعامل فيما يخص المشروعات، بدلا من اضطرار المستثمر في السابق السفر للقاهرة لتخليص أوراقه، مضيفا أن هناك توافق حالي بين الحكومة والاتحاد على رؤية واضحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إنشاء كيان يضم كل العاملين والمهتمين بهذا المجال مما يجعل الدولة تتجه نحو التخصصية وبالتالي تحقيق المطلوب.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
مانشستر سيتي - إنجلترا
0
x
03:05
1
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
16:05
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/21/2018 2:00:07 PM