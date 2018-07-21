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مصرع طفلة شنقاً بـ"إيشارب" في العمرانية

السبت 21/يوليه/2018 - 01:08 م
مصرع طفلة شنقاً بـإيشارب في العمرانية
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إيمان عبد العاطي
 
لقيت طفلة مصرعها شنقا بـ " ايشارب" أثناء لهوها بشقة شقيقتها، دائرة قسم العمرانية.

تلقى اللواء إبراهيم الديب مدير مباحث الجيزة، إخطارا من الرائد محمد داوُد رئيس مباحث قسم العمرانية، مفاده بورود إشارة من مستشفي العمرانية بوصول طفلة 9 سنوات جثة هامدة، ووجود أثار خنق حول رقبتها.

وانتقل المقدم علي عبدالكريم وكيل فرقة غرب الجيزة والقوة المرافقة له، لمكان الواقعة، وبسؤال والدتها قررت أن المتوفاة طلبت منها أن تذهب لشقة شقيقتها بالطابق الأسفل لتلهو مع نجلة شقيقتها.

وأضافت شقيقتها أنها كانت تلهو داخل إحدي غرف الشقة، ولدي ملاحظتها غيابها، حضرت للاطمئنان عليها، ووجدتها مشنوقة بـ " ايشارب"، وقاموا بنقلها للمستشفى أملا في اسعافها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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