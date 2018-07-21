ضبط صاحب شركة وبحوزته 237 عبوة أحبار مجهولة المصدر بالزيتون (صور)

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء خالد عبدالعال مدير الأمن، من ضبط صاحب شركة وبحوزته كمية كبيرة من الأحبار مجهولة المصدر بمنطقة الزيتون.



وردت معلومات للواء هانى القاضى مدير إدارة شرطة التموين والتجارة مفاده أن ع ى،٥٢سنة، مسئول عن شركة بدائرة قسم شرطة الزيتون يدير الشركة بدون ترخيص ويحوز كمية كبيرة من حبارات الطباعة وأدوات تصنيعها مجهولة المصدر ووضع استيكرات لعلامات تجارية عالمية "مقلدة" عليها بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه داخل الشركة، وعثر بداخلها على 237 عبوة أحبار أنواع مختلفة مدون عليها "hp"، و1400 كرتونة فارغة مدون عليها "hp"، كمبرسور، ماكينة كهربائية، مسدس شمع، 400 صابع شمع، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



وأمر اللواء محمد منصور مدير المباحث بتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.