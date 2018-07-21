رفعت عبد الحميد: الأمن سلعة ثمينة وحق لكل مواطن وطلبة الشرطة أصبحوا مشروع شهيد (فيديو)



وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "DMC"، اليوم السبت، أن الأمن سلعة ثمينة وحق لكل مواطن، خاصة الجريمة الإرهابية التي يجري العمل على القضاء عليها نهائيا، موضحا أن كافة الموارد البشرية في الشرطة والقوات المسلحة هي من أبناء الشعب المصري ويتجملون المسئولية كاملة وأصبحوا مشروع شهيد في سبيل الدفاع عن هذا الشعب والوطن.



قال اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية والأمن، إن إعداد طلبة أكاديمية الشرطة يتم على أعلى مستوى عالمي، ومنذ ما قبل سنة 70 كانت العنابر في الأكاديمية طالب مصري وآخر عربي جميعهم يقومون بتجارة مع الله عزوجل.