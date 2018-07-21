"سى آى إيه": الصين تشن حربا باردة ضد أمريكا.. وظهور "قرم" صينية بالهادى

قال مسؤول بارز فى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سى آى إي" بشأن أسيا، إنّ الصين تشنّ حرباً باردة ضد الولايات المتحدة، مستخدمة جميع مواردها في محاولة خلافة أمريكا باعتبارها القوة الرائدة في العالم.

وأضاف ميشيل كولينز، وفقاً لوكالة أسوشيتدبرس، اليوم، أنّ بكين لا تريد خوض الحرب، لكن الحكومة الشيوعية الحالية، بقيادة الرئيس شي جينج بينج، تعمل ببراعة على جبهات متعددة لتقويض الولايات المتحدة بطرق مختلفة عن الأنشطة الأكثر شهرة والتي تستخدمها روسيا.

"كما اعتبر كولينز، فى منتدى أسبن للأمن في كولورادو، أنّ ما يُحاك ضدهم، هو فى الأساس حرباً باردة لا تشبه ما رأيناه خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى، ولكن حرب باردة بحكم التعريف.

كما أشار كولينز، إلى السيطرة العسكرية للصين على جزر بحر الصين الجنوبى المتنازع عليها مع عدة دول فى المحيط الهادى، بأنّها تشبه سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا فى شرق أوروبا.

وقالت أسوشيتدبرس، إنّ التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين يتجاوز النزاع التجارى في إطار تعريفة متبادلة بين البلدين.

وأضافت أنّ هناك قلقاً من جهود الصين المنتشرة لسرقة أسرار الأعمال والملكية الفكرية حول الأبحاث عالية التقنية التي تجرى في الولايات المتحدة.