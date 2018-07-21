أتليتكو مدريد يستهدف التعاقد مع مهاجم تشيلسي

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم السبت، أن نادي أتليتكو مدريد الإسباني يستهدف التعاقد مع مهاجم آخر علي مستوي عالي، لتعويض رحيل فرناندو توريس مؤخرًا.









ووفقًا لما ذكرته صحيفة "‏سكاي إيطاليا" فإن مسؤولي أتليتيكو مدريد تواصلوا مع ممثلي تشيلسي الإنجليزي، بشأن إمكانية التعاقد مع المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.









ومن المحتمل أن تتم هذه الصفقة، لأن جيرو لن يكون ضمن خطط المدرب الجديد للبلوز ماوريسيو ساري، فضلا عن تواضع مستوي المهاجم الفرنسي.



