الطالع الفلكي السّبت 21/7/2018..كَلِمَة طَيّبَة!

**القمر فى الرّبع الثانى، القمر فى العقرب.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَنْعَة من 16 يوليو - 28 يوليو.





*اليوم 14 أبيب قبطى، 21 تَمّوز رُومى، 8 ذو القعدة ،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - قل للطفل كلمة تشجيع ، هو الآن يحتاج لمساندتك.(بونى هنت من فيلم جومانجى-1995)

*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





* لا توجد اليوم

إتصالات فلكية لاهندية ولاغربية لكنه يُصادف ذكرى ميلاد المُمثّل الأمريكى روبين ويليامز والذى تعرفه بفيلم جومانجى ، السيدة داوبتفاير،إنتحر شنقاً فى 11 أغسطس 2014 وله ولدين وبنت، ذكر الأطباء السبب لوجود نسب مرتفعة من الكحول و ارتفاع فى نسبة الأنسجة التالفة فى المخ والتى تشبه الناتجة عن مرض الزهايمر وتسببت له فى عدّة أعراض مجتمعة فى وقتٍ واحد منها الإمساك،حرقان التبول، الأرق، ضعف حاسة الشم ، النسيان ، الإرتياب ، والده أحد مديرى مصانع شركة فورد ووالدته موديل سابقة وذكر أنها كانت سبباً فى كونه كوميدياناً لأنه كان يفرح عندما ينجح فى إضحاكها ،أصوله أسكتلندية وألمانية و ثروته على شكل عقارات تتراوح بين 50 إلى 100 مليون دولار ، قام بالتبرع لـ 32 منظمة عالمية خيرية بما فيها اليونسيف لمساعدة الفقراء والأيتام والمرضى وذوى الإحتياجات الخاصة و تبرع بأرباحه كاملة عن عروضه التلفزيونية لصالح منكوبى زلزال نيوزلنده بالعام 2010 ، قام بزيارة العراق وأفغانستان وزيارة ملاجئ الأيتام فيها وكان يقوم بنشر الوعى الأخلاقى للغزاة الأمريكان بعدم إيذاء الأبرياء عن طريق عروضه الكوميدية ، هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم روبين ويليامز مع التنبيه أنها لاتعبّر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابية رياضيّة لا أكثر.





(دراسات إجتماعية)،(مُسَكّن الألم)،(دعوة للثقة)،(نوم صعب/غيرهادئ)،(يكسر المرآة)،(سيد ألعاب البابيت)،(كلمة طيبة/دعوة للخير).









*إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: يوم مناسب لتقريب وجهات نظر متعارضة وتصفية الخلافات الشائكة ،سواءً كان الخلاف يخصك أويخص آخرين فقد تكون أنت مفتاح الحل لهذا الخلاف.

برج الثور: قد لايكون إستعدادك للحركة كبيراً بنفس حماسك فى مكالماتك الهاتفيّة ووعودك ، لاتتعهّد بما لاتستطيع الوفاء به فى غمار حماسة زائدة.





برج الجوزاء: لاتتخلَّ عن أداء واجباتك الإجتماعية خاصةً زيارة كبار أفراد العائلة وأخذ مشورتهم بعيْن الإعتبار.

برج السّرطان: توفيرك وظيفة لمُحتاج يعنى لقمة عيش شريفة لأحدهم بكرامة ، إتصالاتك الهاتفية ومقابلاتك نتائجها إيجابيّة بمشيئة الله تَعَالى.

برج الأسد: مالياً لست فى حاجة لنصائح الطيبين الكفيلة بإرجاعك لمنطقة العواصف ، إبتعد عن صيّادى الثروات ومشاريع الإثراء السريع المشبوهة.

برج العذراء: إبتعد عن الشطط فى عواطفك ،كما أنّ مشاعر الغيرة كالملح، القليل منها مطلوب والكثير منها مُؤذٍ للغاية.





برج الميزان: ليس كل مايلمع ذهباً ،لا تنخدع بالمظاهر البرّاقة وانتظر حتى تذوب حرارة المقابلة الأولى، فى العاطفة أو العمل.

برج العقرب: لا تُجبر نفسك على الظهوربمظهر السعيد إن كنت لا تشعر بهذا الشعور ، حاول فهم مشاعر الحبيب ومخاوفه لتصل لجذر المُشكلة.





برج القوس: عبّر عن إعتراضك بوضع النقاط على الحروف بأسلوب حضاري مُهذب ، دون حاجة للصوت المُرتفع ولا للألفاظ الجارحة.





برج الجدي: فى كل مرة تقوم باستشارة من هم أكبر منك عمراً وأكثر خبرة تتعلم درساً جديداً، وتتأكد من المَثَل بأنّ أكبر مِنّك بيوم يعرف عنّك بِسَنَة.





برج الدّلو: أنت إنسان بمايكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بمايكفى لتعتذر عنها، ولا تجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ مع أفراد أسرتك ، أو والديْك.



