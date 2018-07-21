كاريلو يحصل على هذا الرقم مع الهلال السعودي

منح نادي الهلال السعودي لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجديد، البيروفي أندريه كاريلو، رقم القميص الخاص به، وهو "16"، وجاء ذلك بناء علي اختبار اللاعب.









وانضم كاريلو إلي الزعيم الهلالي قادمًا من بنفيكا البرتغالي، علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط مقابل 2.5 مليون يورو، مع أفضلية الشراء النهائي بنهاية الموسم، مقابل 15 مليون يورو.









ويجيد نجم الهلال الجديد كاريلو، اللعب في عدد من المراكز الهجومية، كالجناح الأيمن والأيسر، وتحت المهاجم، لما يتمتع به من سرعة كبيرة وقدرة علي المراوغة واستغلال المساحات.



