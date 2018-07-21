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"مدبولى": غدًا بدء تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى للفائزين بالقرعة العلنية بمدينة السادات ​

السبت 21/يوليه/2018 - 11:44 ص
مدبولى: غدًا بدء تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى للفائزين بالقرعة العلنية بمدينة السادات ​
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أحمد الشيخ
 

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة السادات، سيبدأ اعتبارا من غد الأحد 22/7/2018 وحتى يوم الخميس 30/8/2018 تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعى، المرحلة السابعة، بالمنطقة السكنية (31)، للفائزين بها، والتى تم تخصيصها بالقرعة العلنية التى أجريت بتاريخ 8/8/2016.

وقال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز المدينة: سيتم تسليم القطع  من 1 : 50، غدا الأحد 22/7/2018، والقطع من 51 : 100، يوم الثلاثاء 24/7/2018، والقطع من 101 : 150، يوم الأربعاء 25/7/2018، والقطع من 151 : 200، يوم الخميس 26/7/2018، والقطع من 201 : 250، يوم الأحد 29/7/2018، والقطع من 251 : 300، يوم الإثنين 30/7/2018، والقطع من 301 : 350، يوم الثلاثاء 31/7/2018، والقطع من 351 : 400، يوم الأربعاء 1/8/2018، والقطع من 401 : 450، يوم الخميس 2/8/2018.

وأضاف رئيس جهاز مدينة السادات: سيتم تسليم القطع من 451 : 500، يوم الأحد 5/8/2018، والقطع من 501 : 550، يوم الإثنين 6/8/2018، والقطع من 551 : 600، يوم الثلاثاء 7/8/2018، والقطع من 601 : 650، يوم الأربعاء 8/8/2018، والقطع من 651 : 700، يوم الخميس 9/8/2018، والقطع من 701 : 750، يوم الأحد 12/8/2018، والقطع من 751 : 800، يوم الإثنين 13/8/2018، والقطع من 801 : 850، يوم الثلاثاء 14/8/2018، والقطع من 851 : 876، يوم الأربعاء 15/8/2018، موضحاً أنه تم تخصيص الأيام من الأحد 26/8/2018 وحتى الخميس 30/8/2018، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

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