"الإسكان":الانتهاء من إحلال وتجديد 9 محطات لمياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد





صرح المهندس محمد صلاح الضوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، بأنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد 7 محطات لمياه الشرب بمحافظة الوادى الجديد، ضمن خطة العام المالى 2017/2018، وتجهيزها للافتتاح، لخدمة 37 ألف نسمة، بتكلفة 20.8 مليون جنيه، وهى، محطة الخارجة 5 بمدينة الخارجة، ومحطة درب الأربعين بباريس، ومحطة البشندى بمركز بلاط، ومحطة جنوب موط بمدينة الداخلة، ومحطة القصر بمركز الداخلة، ومحطة مياه النهضة بمركز الفرافرة، ومحطة مياه الذخيرة بمركز بلاط، موضحاً أنه تم إحلال وتجديد ورفع كفاءة المحطات عن طريق تغيير جميع معدات المحطة من الطلمبات واللوحات والفلاتر ومنظومات التنقية بالكامل، كما تم أيضاً رفع القدرات التصميمية للمحطات حتى تتماشى مع الزيادة السكانية.





وقال المهندس محمد صلاح الضوى: تم أيضاً الانتهاء من إحلال وتجديد محطتى صرف صحى بمحافظة الوادى الجديد، ضمن خطة العام المالى 2017/2018، وهى جاهزة للافتتاح، لخدمة 10 آلاف نسمة، بتكلفة 3.5 مليون جنيه، وهما، محطة الرفع الرئيسية بقرية الهنداوى، ومحطة الرفع الرئيسية بقرية الكفاح، وتم إحلال وتجديد ورفع كفاءة المحطات عن طريق تغيير جميع الطلمبات والأوناش وقطع الزهر المرن واللوحات الكهربائية والأعمال المدنية، كما تم رفع القدرات التصميمية للمحطات حتى تتماشى مع الزيادة السكانية المستقبلية.





وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، إلى أن محافظة الوادى الجديد تعتمد كلياً على مياه الآبار، ويتم إمداد المحافظة بالمياه من خلال 74 محطة تنقية تصرف (250 – 450) م3/ساعة (25 محطة بمركز الخارجة – 25 محطة بمركز الداخلة – 6 محطات بمركز الفرافرة – 11 محطة بمركز باريس – 7 محطات بمركز بلاط )، بالإضافة إلى 5 محطات تم استلامها من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لخدمة سكان المحافظة البالغ عددهم 250 ألف نسمة.







