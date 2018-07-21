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يوسف يصحح أخطاء الأهلي استعدادا لمواجهة تاونشيب

السبت 21/يوليه/2018 - 11:41 ص
يوسف يصحح أخطاء الأهلي استعدادا لمواجهة تاونشيب
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علي نبوي
 
حرص محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إيقاف المران الجماعي للفريق صباح اليوم أكثر من مرة، لتنفيذ التعليمات الفنية للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.


ووجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق العديد التعليمات الفنية والخططية تحت إشراف محمد يوسف، المدرب العام الذي حرص على إيقاف المران أكثر من مرة لتنفيذها.


ويستعد الأهلي لمواجهة تاونشيب البتسواني في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم ٢٨ من الشهر الجاري.

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