"الإسكان": تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة طيبة الجديدة بتكلفة 100 مليون جنيه





صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة طيبة الجديدة، بمحافظة الأقصر، يبذل جهداً كبيراً في تنفيذ مشروعات المرافق (مياه شرب – صرف صحى – كهرباء – قطاع الطاقة المتجددة – الطرق – رفع الكفاءة – الزراعة – التطوير)، حيث يتم تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بطاقة 15 ألف م3/يوم، بتكلفة 100 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه آخر أغسطس 2019، كما يجرى حالياً الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير محطة معالجة الصرف الصحى لتصبح معالجة ثلاثية، بطاقة 1300 م3/يوم، بتكلفة 4 ملايين جنيه، للاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة ثلاثياً فى رى أعمال الزراعة، كما يتم تنفيذ مرافق الاسكان الاجتماعى، والمنطقة الصناعية والسياحية، وعدد من مشروعات الطاقة المتجددة، والطرق، والزراعة والتطوير.





وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتنمية وتطوير المدن، أنه جار تنفيذ مشروع إنشاء محطتى الرفع (1 – 2) للصرف الصحى للمنطقة السياحية والمنطقة الصناعية، بتكلفة نحو 10 ملايين جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 80 %، ومشروع تنفيذ مرافق (مياه – صرف صحى – كهرباء – طرق) للإسكان الاجتماعى 480 فداناً، بتكلفة نحو 59 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 82 %، ونسبة تنفيذ المياه والصرف والري 98 %، ومشروع تنفيذ مرافق (مياه – صرف صحى – طرق) للإسكان الاجتماعى 620 فداناً، بتكلفة نحو 72 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ شبكة المياه 90 %، وشبكة الصرف الصحى 75 %، وتم الانتهاء من الطرق بنسبة 100 %، ومشروع إنشاء محطتى رفع بمنطقة 480 فداناً، بتكلفة 41 مليون جنيه، ومشروع شبكات الري الرئيسية لمنطقة الإسكان الاجتماعى 480 فداناً، بتكلفة 11.3 مليون جنيه، ومشروع شبكات الري الرئيسية لمنطقة الإسكان الاجتماعى 620 فداناً، بتكلفة 7.55 مليون جنيه، للاستفادة من المياه العكرة أو ناتج المياه المعالجة من الصرف الصحى وتغذية الزراعة بالمياه، ومشروع شبكات مياه الشرب والصرف الصحى للمنطقة الصناعية والسياحية والمنطقة ج، بتكلفة 32.7 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 85 %، ومشروع إنشاء 2 خزان عال، لإمداد المشروعات والعمارات وقطع الأراضى بالمياه تحت ضغوط مناسبة، بتكلفة 12 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 95 %.





وأضاف المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة: جار تنفيذ عدد من مشروعات الكهرباء بتمويل ذاتى من جهاز المدينة، وتشمل، مشروع تنفيذ أعمال شبكة الكهرباء لمنطقة عمارات الإسكان الاجتماعى بالمرحلة الثانية 620 فداناً، بتكلفة نحو 53 مليون جنيه، ومشروع تنفيذ شبكة كهرباء المنطقة الصناعية والسياحية والمنطقة ج، بتكلفة 86 مليون جنيه، ومشروع تنفيذ شبكة الكهرباء لمساحة 374 فداناً، استكمالاً للمرحلة الأولى للإسكان الاجتماعى 480 فداناً، بتكلفة نحو 48 مليون جنيه، ومشروع تنفيذ أعمال شبكة كهرباء منطقة قطع الأراضى بالإسكان الاجتماعى بمنطقة 620 فداناً، بتكلفة نحو 63 مليون جنيه، ومشروع تنفيذ أعمال شبكة كهرباء منطقة قطع الأراضى بالإسكان الاجتماعى بمنطقة 106 أفدنة، بتكلفة نحو 26 مليون جنيه.





وفيما يتعلق بمشروعات قطاع الطاقة المتجددة، أوضح المهندس مصطفى سعيد أنه يجرى تنفيذ شبكات إنارة منطقة الإسكان الاجتماعى، المرحلة الثانية (620 فداناً) بكشافات ليد، وتنفيذ مبنى إدارة المرور على مساحة 14 فداناً كمبنى مستدام، واستكمال تغيير لمبات مبنى جهاز المدينة إلى لمبات ليد، وتتم دراسة تنفيذ المياه الرمادية فى المبانى الخدمية، مشيراً إلى أنه يتم استخدام الطاقة الشمسية فى إنتاج الكهرباء وإنارة الشوارع، حيث تم إنشاء محطة للطاقة الشمسية بطاقة 90 ك.وات/ساعة، أعلى مبنى جهاز المدينة، ومحطة مركزية بطاقة 25 ك.وات لإنارة الطريق الصحراوي الشرقى بطول 4 كم، كما تم تنفيذ سخانات شمسية أعلى أسطح 4 عمارات بالإسكان الاجتماعى تمهيدا لتعميمها على باقى العمارات، ويتم ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية باستخدام لمبات ليد لإنارة الشوارع والمبانى الخدمية الجارى تنفيذها، بالإضافة إلى فصل وإعادة تدوير المخلفات الصلبة، حيث يتم حالياً تنفيذ أعمال الفصل من خلال توفير صندوقين بألوان مختلفة للمخلفات الصلبة والغذائية، وجار التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوفير وحدة إعادة تدوير، كما يتم حالياً استخدام جميع المخلفات الزراعية فى إنتاج كمبوست نباتى، ويتم معالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى رى أعمال الزراعة.





وأضاف رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة: من المخطط تنفيذ عدد من المشروعات لاستخدام الطاقة المتجددة، ومنها، استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء وإنارة الشوارع، من خلال إنشاء محطات مركزية للطاقة الشمسية، واستخدام الخلايا الشمسية فى جراجات مبنى الورش والمخازن، وتعميم استخدام السخانات الشمسية بالمبانى الخدمية، وإنارة جميع الشوارع باستخدام لمبات ليد، ويجرى أخذ موافقة السلطة المختصة على تصميم نماذج الخدمات بما يتلاءم مع نماذج الاستدامة والعمارة الخضراء، كما يتم إعداد المخطط الاستراتيجى بما يضمن التصميم المستدام لتوسعات المدينة، كما سيتم التوسع فى إنتاج الكمبوست النباتى وشراء معدات للفرم.





وأشار المهندس مصطفى سعيد إلى أن جهاز المدينة يتولى تنفيذ عدد من مشروعات الطرق ورفع الكفاءة بالتمويل الذاتى، وهى، مشروع أعمال تنفيذ طرق المرحلة الثانية بالإسكان الاجتماعى 620 فداناً، بتكلفة نحو 5.6 مليون جنيه، ومشروع أعمال تنفيذ طرق عمارات الإسكان الاجتماعى والطرق الرئيسية بالمرحلة الأولى 480 فداناً، بتكلفة نحو 15 مليون جنيه، ومشروع أعمال طريق الازدواج للطريق الصحراوى الشرقى بطول 5 كم، بتكلفة نحو 7.4 مليون جنيه، ومشروع أعمال تطوير ورفع كفاءة الحيين الثانى والثالث ومركز المدينة، بتكلفة 25 مليون جنيه.





وأوضح رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة أنه جار تنفيذ عدد من مشروعات الزراعة بتمويل ذاتى من جهاز المدينة، ومنها مشروع زراعة مناطق الإسكان الاجتماعى بالمرحلتين الأولى والثانية (480 فداناً – 620 فداناً)، ومشروع زراعة وتشجير الطرق الرئيسية بمنطقة عمارات الإسكان الاجتماعى مرحلة ثانية 620 فداناً، ومشروع زراعة وتشجير ازدواج طريق المدخل الصحراوي الشرقى للمدينة بطول 4.5 كم، كما تم زراعة 40 فداناً بالمسطحات الخضراء، وتنسيق الموقع حول مبانى الخدمات بالأحياء المختلفة بالمدينة، وتنفيذ حديقة بمساحة 1.5 فدان بالإسكان الاجتماعى مرحلة ثانية 620 فداناً، وزراعة الطرق الرئيسية بمنطقة الإسكان الاجتماعى 480 فداناً، وتنفيذ الحديقة الفاصلة بين الإسكان الاجتماعى ومركز الشباب بمساحة 9 أفدنة، ومن المقرر تنفيذ أعمال زراعة مركز خدمات المدينة والمنطقتين الصناعية والسياحية، وزراعة وتشجير وتجميل منطقة عمارات الإسكان الاجتماعى مرحلة أولى 480 فداناً وشبكة الرى بالتنقيط، وزراعة وتشجير منطقة عمارات الإسكان الاجتماعى مرحلة ثانية 620 فداناً، وشبكة الرى بالتنقيط.





وبخصوص أعمال التطوير التى تم تنفيذها بالمدينة، قال المهندس مصطفى سعيد: تم تنفيذ 5 ميادين رئيسية أمام مدخل المدينة من الناحية الجنوبية وأمام مبنى الجهاز والمدخل الصحراوى الشرقى للمدينة، وميدان بحى المدخل، وتم الانتهاء من رفع كفاءة طريق المدخل الجنوبى للمدينة، ورفع كفاءة واستكمال تطوير طرق الحى السكنى الأول وحى المدخل، والانتهاء من أعمال تطوير أحياء المدينة، واستكمال تطوير ورفع كفاءة الحيين السكنيين الثانى والثالث ومركز المدينة والطرق الرئيسية، والحديقة أمام الإسكان القومى والحر والمطور.







