مصرع مزارع على يد نجل عمه أثناء فض مشاجرة بالبحيرة



تلقي اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة شبراخيت بتحرير محضر بقسم شرطة أول طنطا، يتضمن وصول المدعو "بسيوني ح.ا" 59 عاما - فلاح ومقيم بقرية الرفدان، مصابا بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وتوفي.



بتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة بطنطا، أفاد بتقريره وجود كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ ولا يمكن الجزم بوجود شبهه جنائية من عدمه.



بسؤال شقيقه "سلطان ح.ا" 53 عاما – موظف، اتهم نجل عمه المدعو "خالد ع.ا" 47 عاما - حاصل على دبلوم، بالتعدي على شقيقه المتوفى بالضرب بالعصي وإحداث إصابته، حال قيامه بفض مشاجرة بين المتهم وصهره لخلافات عائليه بينهما.



تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق الخطأ، وأعيد قيد المحضر وجارى العرض على النيابة العامة.