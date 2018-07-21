6 قنابل موقوتة في وجه كارتيرون بالأهلي

يواجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي بعض المشاكل مع نجوم فريق الأحمر في الفترة القادمة بسبب رغبته في المشاركة بالمباريات والغضب من الجلوس على مقاعد البدلاء.





ويستعرض "الفجر الرياضي " أبرز ستة لاعبين من المقرر أن يخلق عدم مشاركتهم مع الأهلي العديد من الأزمات للمدرب الفرنسي.





ناصر ماهر

عاد من الإعارة من نادي سموحة السكندري إلى الأهلي بعد نهاية الموسم الماضي ولم يتم قيده في القائمة الإفريقية حتى الأن ولم يشارك في أول مباراة أمام تاون شيب بطل بتسوانا في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





أحمد حمدي

ينتظر أحمد حمدي الحصول على فرصة كاملة مع المدير الفني الجديد للأهلي خاصة مع رحيل عبد الله السعيد الذي كان سبباً في عدم مشاركته مع حسام البدري المدير الفني وفي حالة استمرار الوضع على ما هو عليه سيطلب اللاعب المشاركة في المباريات أو الرحيل عن الأهلي ولو على سبيل الإعارة سواء خارج أو داخل مصر.





شريف إكرامي

يعد الحارس الثاني للنادي الأهلي من القنابل الموقوتة في وجه كارتيرون في الفريق الأحمر بعد تجديد الأخير رسمياً وانتهاء أزمته مما يجعله يطلب المشاركة أيضاً في المباريات وهو ما يجعله يصطدم بالمدرب الفرنسي الذي منح الثقة مع أول مباراة رسمية له لمحمد الشناوي حارس الأهلي ومصر في كأس العالم في روسيا مؤخراً.





أحمد حمودي

خرج أحمد حمودي من حسابات المدير الفني للنادي الأهلي مبكراً وهو ما وضح خلال معسكر الفريق في كرواتيا استعداداً للموسم الجديد، بالإضافة إلى رغبة كارتيرون في الاعتماد على الثنائي جونيور أجايي ومؤمن زكريا على حسابه في مباريات الأهلي مما ينذر بالصدام بين الطرفين مستقبلاً وينهي مسيرة اللاعب مع القلعة الحمراء.





صلاح ومروان محسن

يعتبر ثنائي الهجوم صلاح ومروان محسن من القنابل الموقوتة أيضاً في وجه كارتيرون في مشواره التدريبي مع النادي الأهلي بالثنائي يرغب في المشاركة في المباريات في الوقت الذي تعتمد طريقة لعب المدير الفني للأهلي على مهاجم واحد فقط وهو المغربي وليد أزارو هداف الفريق بالدوري الموسم الماضي مما يصعب من مهمتهما مع الفريق بالموسم الجديد إلا لو تم توظيف الثنائي في مراكز جديدة داخل الأهلي.



