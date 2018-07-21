ضبط عامل يتنكر في زي النقاب للتحرش بالنساء بالإسكندرية

تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية اخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية من الأهالي بضبط شخص يرتدي الملابس النسائية " نقاب " بشارع زنقة الستات دائرة القسم.





وبالانتقال والفحص تم التقابل مع كلًا من أ ا ع سن 30 بائع.. مقيم مساكن عثمان دائرة قسم مينا البصل، ا م ص سن 30 بائع مقيم شارع سوق الكانتو دائرة القسم.





وقررا بأنه أثناء تواجدهما بعملهما بالشارع محل البلاغ، شاهدا المدعو "أ س م" سن 25 عامل باحدى النوادى مقيم دائرة قسم شرطة محرم بك، مرتديًا الملابس النسائية "نقاب" وقيامه بالتحرش بالمارة من النساء.. فقاما بضبطه بمساعدة الأهالي.





وبمواجهته إعترف، كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة،تحرر المحضر رقم 26092018 إداري قسم شرطة المنشية.

ضبط ضباط قسم شرطة المنشية بالإسكندرية عامل قام بارتداء زي النقاب وقيامه بالتحرش بالمارة من النساء، فقاما بضبطه بمساعدة الأهالي، وذلك وفق بيان أمني اليوم السبت.