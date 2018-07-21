العثور على جثة شخص بها إصابات طافية بترعة "المحمودية" بكفرالدوار

تلقي اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار من الأهالي بوجود جثه طافية بمياه ترعة المحمودية أمام قرية البيضا.



بالانتقال والفحص والمعاينة تبين قيام الأهالي بانتشال جثه لذكر مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر قمحي البشرة ذو شعر أسود طوله حوالي 170 سم يرتدى كامل ملابسه قميص زيتي وبنطال جينز أزرق اللون.



بمناظرة الجثة تبين وجود إصابات عبارة عن جروح رضيه بالجبهة والعضدين العلويين وخروج دماء من الأذن اليسري والفم، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره وجود الإصابات المشار إليها وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا يمكن الجزم بوجود شبهه جنائية من عدمه، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.