الأمم المتحدة تدعو للامتناع عن الخطوات الأحادية التي تهدد حل الدولتين

أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، أن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر حل الدولتين التفاوضي، هو الوحيد الذي يكفل إحلال السلام الدائم ويحسم كل قضايا الوضع النهائي، ويحقق التطلعات الوطنية للشعبين.

وقال فرحان حق في المؤتمر الصحافي اليومي، تعليقاً على إقرار الكنيست الإسرائيلية لما يعرف بقانون الدولة القومية، "نؤكد احترام الأمم المتحدة لسيادة الدول في تحديد شخصيتها الدستورية، فيما نشدد على ضرورة أن تمتثل كل الدول للمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية حقوق الأقليات".

وأضاف بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية، "نعيد التأكيد على أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر تسوية حل الدولتين التفاوضية، بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والاتفاقات السابقة، هو السبيل الوحيد لإحلال السلام الدائم الذي يحل كل قضايا الوضع النهائي ويحقق التطلعات الوطنية للشعبين".

وأردف "ندعو، مرة أخرى، كل الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تقوض حل الدولتين".