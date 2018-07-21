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تفحم طن وربع دقيق مدعم إثر اندلاع حريق داخل مخبز بالبحيرة

السبت 21/يوليه/2018 - 11:35 ص
تفحم طن وربع دقيق مدعم إثر اندلاع حريق داخل مخبز بالبحيرة
حريق
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إسلام أمين
 
تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة المحمودية بنشوب حريق بمخبز بناحية عزبة أسعد.

انتقلت قوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب حريق بمخبز لإنتاج الخبز البلدي المدعم ملك المدعو "جمعه ب.خ" 60 عاما - عامل زراعي، وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.

بسؤال مالك المخبز قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بلوحة المفاتيح الخاصة بتشغيل المعدات بداخل المخبز نتيجة ارتفاع وانخفاض التيار الكهربائي، وأضاف باحتراق بعض المعدات الخاصة بإنتاج الخبز وتلف عدد 25 جوال دقيق بلدي زنة 50 كيلو ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.
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