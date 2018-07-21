انتشال جثة طالب غرق أثناء الاستحمام بترعة النوبارية بحوش عيسى

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى بغرق شخص بترعة النوبارية أمام قرية نجيب محفوظ.



بالانتقال والفحص تبين قيام الأهالي بانتشال جثة المدعو "خالد ه.ا"14 عاما - طالب ومقيم بعزبة الفقي، وبمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهريه.



تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى حوش عيسى العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهريه وسبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائية.



بسؤال والد المتوفى "هاني ا.ع" 37 عاما – سائق، قرر أنه أثناء قيام نجله المتوفى بالاغتسال على حافة الترعة المشار إليها انزلقت قدمه وسقط بها وجرفه التيار وغرق ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.