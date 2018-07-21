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عاجل..اخبار السعودية اليوم | ضاحي خلفان عن موقف قطر بشأن حجاجها: هل يجوز شرعا منع المسلم من الفريضة؟

السبت 21/يوليه/2018 - 11:23 ص
عاجل..اخبار السعودية اليوم | ضاحي خلفان عن موقف قطر بشأن حجاجها: هل يجوز شرعا منع المسلم من الفريضة؟
ضاحي خلفان
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الفجر السعودي
 

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تساءل نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، عن مدى قبول الشرع في الدين الإسلامي ما يفعله "تنظيم الحمدين" في الدوحة بشأن الحجاج القطريين.

 

وكتب خلفان، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، صباح السبت: "هل يجوز شرعا أن يمنع تنظيم الحمدين المسلم القطري من أداء فريضة الحج وهو يستطيع إليه سبيلا؟".

 

ولفت إلى أن "حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وفرت كل السبل لأداء فريضة الحج لهم".

 

يأتي ذلك في أعقاب ما ذكرته وزارة الحج والعمرة السعودية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن "المملكة ترحب بحجاج قطر"، متهمة السلطات القطرية بـ"التعنت مقابل التسهيلات السعودية" للحجاج القطريين. ونشرت الوزارة رسما توضيحا جاء فيه أن "الرياض تدعو أوقاف قطر للتوقيع على ترتيبات الحج ولكنها تتعنت وتمتنع عن التوقيع، وأن سلطات الدوحة حجبت رابطا إلكترونيا دشنته وزارة الحج السعودية لتسجيل الحجاج القطريين، وأن شخصيات حكومية قطرية تحذر من الذهاب إلى الحج".

 

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