يوفنتوس يرفع طلباته المالية للتخلي عن روجاني

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم السبت، أن نادي يوفنتوس الإيطالي قام برفع مطالبه المالية، نظير التخلي عن المدافع الشاب دانييلي روجاني، لصالح تشيلسي الإنجليزي.









ووفقًا لما ذكره الصحفي الموثوق "ألفريدو بيدولا"، فإن العرض الرسمي الذي طلبه يوفنتوس من أجل روجاني بلغ 55 مليون، علي أن يحصل روجاني علي 5 مليون بالسنة الواحدة.









ومما لاشك فيه أن هذا الرقم كبير، لكن إدارة تشيلسي تنظر للأمام وتريد الاستثمار به، خاصة وأنه لايزال شاب صغير، ولديه إمكانيات عالية.



