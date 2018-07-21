ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ابنة أحد شهداء الشرطة تبكي بعد إعلان السيسي حضور زفافها

السبت 21/يوليه/2018 - 11:28 ص
ابنة أحد شهداء الشرطة تبكي بعد إعلان السيسي حضور زفافها
طباعة
هدى عبدالرازق
 
بكت أمينة نجلة الشهيد العميد محمد سعد مصطفى، تأثرًا بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حيث قال "السيسي"، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، اليوم السبت، إنه يرغب في حضور حفل زفافها، معقبا: "لو يكفيكي كلنا نحضر فرحك هنحضر"، وذلك بعد أن أوضحت نجلة الشهيد خلال حديثها أن والدها الشهيد كان يحلم بحضور زفافها.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من رجال الدولة منهم وزير الداخلية، ورئيس الوزراء، والرئيس السابق عدلي منصور، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة اليوم السبت.
المزيد عن: كلية الشرطة شهداء الشرطة حفل تخرج دفعة جديدة الرئيس السيسي الدفعة الجديدة أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
مانشستر سيتي - إنجلترا
0
x
03:05
1
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
16:05
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/21/2018 11:50:00 AM