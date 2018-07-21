ابنة أحد شهداء الشرطة تبكي بعد إعلان السيسي حضور زفافها

بكت أمينة نجلة الشهيد العميد محمد سعد مصطفى، تأثرًا بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي.





حيث قال "السيسي"، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، اليوم السبت، إنه يرغب في حضور حفل زفافها، معقبا: "لو يكفيكي كلنا نحضر فرحك هنحضر"، وذلك بعد أن أوضحت نجلة الشهيد خلال حديثها أن والدها الشهيد كان يحلم بحضور زفافها.



