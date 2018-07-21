رومينيجه يوضح حقيقة تعاقد بايرن ميونيخ مع بافارد

نفي كارل هاينز رومينيجه، المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، شائعات اقتراب النادي من التعاقد مع بافارد الظهير الأيمن لفريق شتوتجارت والمنتخب الفرنسي.









وأكد رومينيجه، على أن النادي لم يدخل في مفاوضات رسمية حتي الآن للتعاقد مع بافارد من شتوتجارت، لافتاً إلي أن كل ما ينشر في وسائل الإعلام مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.









وارتبط بافارد في الفترة الماضية بالانتقال إلي بايرن ميونيخ، لتعزيز صفوف الفريق، بعد تألقه الواضح مع المنتخب الفرنسي خلال المشاركة في مونديال روسيا الماضي.



