ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رومينيجه يوضح حقيقة تعاقد بايرن ميونيخ مع بافارد

السبت 21/يوليه/2018 - 11:26 ص
رومينيجه يوضح حقيقة تعاقد بايرن ميونيخ مع بافارد
طباعة
الفجر الرياضي
 
نفي كارل هاينز رومينيجه، المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، شائعات اقتراب النادي من التعاقد مع بافارد الظهير الأيمن لفريق شتوتجارت والمنتخب الفرنسي.


وأكد رومينيجه، على أن النادي لم يدخل في مفاوضات رسمية حتي الآن للتعاقد مع بافارد من شتوتجارت، لافتاً إلي أن كل ما ينشر في وسائل الإعلام مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.


وارتبط بافارد في الفترة الماضية بالانتقال إلي بايرن ميونيخ، لتعزيز صفوف الفريق، بعد تألقه الواضح مع المنتخب الفرنسي خلال المشاركة في مونديال روسيا الماضي.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستحق فرنسا التتويج بكأس العالم 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
مانشستر سيتي - إنجلترا
0
x
03:05
1
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
16:05
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/21/2018 11:50:00 AM