محافظ البحيرة: البحث عن بدائل لمواجهة غمر الأقفاص السمكية في أعماق النيل

أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أنها تبحث عن بدائل لمواجهة لجوء أصحاب الأقفاص السمكية المخالفة إلى غمر تلك الأقفاص تحت سطح الماء لأعماق كبيرة حتى لا تتمكن قوة إنفاذ القانون من الوصول إليها.



وتابعت محافظ البحيرة، قائله: كان لازما علينا تطبيق القانون بكل حزم وقوة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وسلامة البيئة المحيطة والحفاظ على تطهير نهر النيل من تلك الأقفاص المخالفة.



جاء ذلك تعقيبا علي إزالة عدد 42 قفصا سمكيا مخالفا بنهر النيل فرع رشيد أمام مركز المحمودية وسواحل محافظة كفر الشيخ، فضلًا عن إزالة عدد من تحاويط النسيلة بمشاركة عشرات المعدات والحفارات المحملة على صنادل للقيام بأعمال الإزالة الفورية للأقفاص السمكية في نطاق محافظتي البحيرة وكفر الشيخ.



وشددت محافظ البحيرة، على استمرار الحملات المكبرة لإزالة الأقفاص السمكية حتى يتم القضاء نهائيا على جميع الأقفاص السمكية بفرع النيل بنطاق المحافظة التي تؤثر على كفاءة عمل محطات الشرب وتساهم في رفع نسبة الأمونيا في المياه وكذا توثر على الصحة العامة لمواطني المحافظة بشكل عام.