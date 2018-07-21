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سقوط 3 مصابين في مشاجرة عنيفة بتلا المنوفية

السبت 21/يوليه/2018 - 11:27 ص
سقوط 3 مصابين في مشاجرة عنيفة بتلا المنوفية
قوات الأمن
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أحمد الباهى
 
تبلغ لمركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية، بنشوب مشاجرة وسقوط مصابين بعزبة الطوخي التابعة لكفر الشيخ شحاتة بدائرة المركز، وتبين أن طرفي المشاجرة كل من طرف أول (ا.م.ع.ع - سن 33) عامل، مصابًا بـ [جرح طعني نافذ بالجانب الأيمن]، وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، وعمه (غ.ع.ع)، ونجليه (م)، و(ع)، ولم يستجوبوا بعد.

وطرف ثان (ت.س.ا.ع - سن 38) عامل زراعي، مصابًا بـ [جروح بفروة الرأس والذراعين]، وشقيقه (ح) ولم يستجوب، ووالدتهما (ن.ش.س.ع - سن 63) ربة منزل، مصابة [كدمات بالذراعين]، وجميعهم مقيمين عزبة الطوخي التابعة لكفر الشيخ شحاتة.

وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الآخر بالتعدي عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات لخلافات بسبب المصاهرة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.
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