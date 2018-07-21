الجيش السورى يقصف مواقع داعش قرب الجولان

شنّ النظام السورى وحلفائه، ضربات جوية ومدفعية واسعة النطاق ضد المواقع التى يسيطر عليها تنظيم داعش قرب الجولان المحتل، صباح السبت.

ووفقاً لوكالة رويترز، أنّه خلال الـ24 ساعة الماضية، شنّ النظام السورى هجومًا على مقاتلى داعش الذى يسيطر على جزء من الجولان الجنوبى في سوريا.

وصباح اليوم، فجّر التنظيم الإرهابى سيارة مفخخة فى مدينة هايت.

وأضافت أنّ النظام السورى شنّ 12 ضربة جوية ومدفعية ضد مناطق على طول الحدود مع إسرائيل، منها قرى وبلدات "تاسيل، وسيداه، وساهيون، وشابراق".

وكان القتال مرئياً من الجانب الإسرائيلي للجولان، كما شاهد السياح والسكان المحليون من تل الساقي، موقع حرب 1973، حيث ظهر الدخان بعد الغارات الجوية.

وشنّ النظام السوري هجومًا كبيرًا لاستعادة المناطق الجنوبية من المتمردين فى يونيو، إلى أن وافق العديد من مقاتلى المعارضة على اتفاقية مصالحة، لكن داعش رفض.