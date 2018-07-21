فتاة بالمنوفية تقدم على الانتحار بتناول مبيد حشري

استقبلت مستشفى الشهداء المركزي بمحافظة المنوفية، المدعوة (ع.م. م. س - سن 16) طالبة ومقيمة كفر عشما، ومصابة حالة تسمم، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي "قسم السموم"، وأكد الأهالي محالولتها الانتحار بسبب بعض المشاكل التي تواجهها.



وبالانتقال والفحص، وبسؤال والدها (سن 62 - مكوجي) أقر بتناول كريمته مبيد حشري داخل زجاجة، قائلًا "خدت المبيد بالغلط بعد الغدا"، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.