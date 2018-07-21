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سيفاستوفا تواجه هيركوج في نصف نهائي بوخارست للتنس

السبت 21/يوليه/2018 - 10:19 ص
سيفاستوفا تواجه هيركوج في نصف نهائي بوخارست للتنس
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وكالات
 
صعدت لاعبة التنس اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا والرومانية ميخائيلا بوزارنسكو إلى الدور نصف النهائي من بطولة بوخارست للتنس.

ونجحت بوزارنسكو في إقصاء الصينية يافان وانج بنتيجة 7-5 و6-3 والتأهل لمواجهة الكرواتية بترا مارتيتش التي فازت على الألمانية لاورا سيجموند بنتيجة 7-5 و4-6 و6-4 في الدور نصف النهائي للبطولة.

وتمكنت أيضا سيفاستوفا من العودة والفوز باللقاء أمام الرومانية سورانا كريستيا بنتيجة 3-6 و6-3 و6-2، والتأهل للدور قبل النهائي والذي ستواجه فيه السلوفينية بولونا هيركوج، التي فازت على اللاعبة التونسية أنس جابر بنتيجة 6-3 و6-1.

وغادرت اللاعبة التونسية، البطولة التي تبلغ قيمة جوائزها المالية 250 ألف دولار، من الدور ربع النهائي، أمام السلوفينية بولونا هاركوج المصنفة 90 عالميا.

وبدا الإرهاق على أنس جابر المصنفة 123 عالميا، بعد خوضها مباراتين، في نفس اليوم.

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