لينا شاماميان تحيي 7 حفلات غنائية في تونس تعرف عليهم

تقدم الفنانة لينا شاماميان 7 حفلات غنائية خلال شهر أغسطس في تونس تبدأها يوم 4 أغسطس فى مدينة جربه وبعدها تقدم حفلا فى اليوم التالى فى مدينة "قابس" ثم تقدم فى عدة مدن خلال الشهر هى مدينة سبيطلة والمهدية وبلاريجيا وتنهى جولتها الغنائية بتونس فى مدينة "سليانة" يوم 16 أغسطس.





وقالت لينا شاماميان في تصريحات صحفية إنها تحب وتقدر الجمهور التونسى وهو جمهور ذواق للغناء ويتقبل الموهوبين بكل حب وترحاب وإنها دائما لديها ثقة فى الجمهور التونسى وذوقه العالى واستقباله للفن، فهو جمهور ذواق جدا، معبرة عن سعادتها بالغناء فى تونس





يذكر أن لينا شاماميان شاركت كعضو لجنة تحكيم بمهرجان أيام قرطاج الموسيقية فى دورته السابقة وهى من المطربات اللاتى لهن جمهور عريض فى تونس والوطن العربى وهى مطربة ومغنية سورية من أصول أرمينيّة، ولدت فى مدينة دمشق وتلقت فيها تعليمها الابتدائى والمتوسط والثانوي، وتخرجت فى كليّة التجارة بجامعة دمشق عام 2002، وفى نفس العام انتسبت إلى المعهد العالى للموسيقى بدمشق وتخرجت منه كمغنّية كلاسيكية وتأثرت بالأسلوب الكلاسيكى وموسيقى الجاز والموسيقى الشرقية والأرمينية لينعكس كخلاصة خاصة فى طابعها الغنائى، وصدرت لها 4 ألبومات وآخر ألبوماتها "لونان بحر وإنسان".