الكويت تمد العراق بالوقود لتشغيل محطات الكهرباء

قالت وزارة الكهرباء العراقية أمس الجمعة، إن دولة الكويت ستزودها بالوقود لتشغيل المحطات الكهربائية المتوقفة في البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان بحسب وكالة الأنباء الكويتية، أنه "بتوجيه من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ستباشر وزارة النفط الكويتية بتجهيز وزارة الكهرباء العراقية بوقود الكازاويل لتشغيل الوحدات التوليدية المتوقفة ودعم الوحدات العاملة".

وأوضحت أن "ناقلة كويتية محملة بكمية 30 ألف متر مكعب من وقود الكازاويل ستصل اليوم إلى موانئ البصرة كدفعة أولى، وستتوالى الكميات وبشكل دوري على مدى الأيام المقبلة".

ويشهد العراق حالياً أزمة كهرباء حادة بسبب زيادة الطلب على الطاقة، مع ارتفاع درجات الحرارة وقلة محطات الإنتاج العاملة في البلاد وقدمها.

وكانت إيران قطعت خط الكهرباء المغذي للعراق بقدرة ألف ميغاواط مطلع شهر يوليو (تموز) الجاري، بسبب تراكم الديون، ما أثر سلباً وبشكل مباشر على عدد ساعات تجهيز الكهرباء في محافظات ذي قار والبصرة وميسان جنوبي البلاد.

وتسببت أزمة الكهرباء وأزمات خدمية أخرى بمظاهرات شعبية واسعة اجتاحت مدن الجنوب العراقي للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص العمل للعاطلين.