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عاجل..اخبار السعودية اليوم | حقيقة انتقال أنفلونزا الطيور لسعوديين تناولوا لحوم الدواجن

السبت 21/يوليه/2018 - 10:13 ص
عاجل..اخبار السعودية اليوم | حقيقة انتقال أنفلونزا الطيور لسعوديين تناولوا لحوم الدواجن
وزارة الصحة
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الفجر السعودي
 

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 أكدت وزارة الصحة أنَّ التحذيرات المتداولة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أكل لحوم الدواجن لما تسببه من انتقال مرض (H5N8) للبشر (أو ما يسمى بإنفلونزا الطيور) هي شائعات غير صحيحة.

 

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنَّ (H5N8) هو أحد فيروسات الإنفلونزا من فصيلة (A)، وظهر في أوروبا عام 1983 بين الدواجن، ومنذ ذلك الحين لم تسجل أي حالة لانتقال الإصابة من الطيور للإنسان.

 

وأضافت أنّه لوحظ وجود نشاط للفيروس بين الطيور المهاجرة في الشهرين الأخيرين بين قارتي أوروبا وآسيا.

 

وأشار البيان إلى أنَّ المملكة سجلت عدة مواقع بها إصابات إيجابية بين الطيور لفصيلة إنفلونزا الطيور (A) نمط (H5N8)، لكن أيًا من دول العالم لم تسجل أي حالة عدوى من الطيور للإنسان، كما لا يوجد أي توقع علمي لانتقال الفيروس إلى البشر.

 

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