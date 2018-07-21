حسن الرداد يتعاون مع "السبكي" في فيلمه الجديد

يستعد النجم حسن الرداد فى التحضيرات الأولى لفيلمه الجديد والذى لم يستقر على اسم له حتى الآن، حيث يعقد جلسات عمل بينه وبين المنتج أحمد السبكى ومن المقرر أن ينطلق التصوير الفترة المقبلة بعد انتهاء التعاقدات مع النجوم المشاركين فى العمل، واختيار المخرج الذى يتولى إخراج العمل، حيث تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى أكشن.





آخر أعمال الفنان حسن الرداد فيلم "عقدة الخواجة" وشارك فى بطولته كل من الفنانة هنا الزاهد وبيومى فؤاد، وماجد المصرى، وسامية طرابلسى، تأليف هشام ماجد، وشيكو، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج أحمد السبكى، ودارت أحداثه فى إطار كوميدى أكشن وتعد هذه نوعية جديدة لحسن الرداد فى تقديم الأكشن الكوميدى فى السينما.





يشار إلى أن حسن الرداد شارك فى السباق الدرامى الرمضانى لهذا العام بمسلسل "عزمى وأشجان"، وشاركته البطولة فيه زوجته ايمى سمير غانم ونسرين أمين وسمير غانم وعدد آخر من الممثلين.