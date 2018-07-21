عين.. ديشامب قائد وبطل أحلام فرنسا في كأس العالم

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نجح ديديه ديشامب المدير الفني لفرنسا في قيادة منتخب بلاده للفوز بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخ بلاده هذا العام. وشارك ديشامب قبل قيادته منتخب فرنسا كلاعب في كأس العالم 1998 ويورو2000 والتي توج بهما، كما قاد فرنسا كمدرب في يورو 2016 وقادها للنهائي قبل ان ينجح في التتويج بمونديال 2018 .





واختارت "عين الفجر الرياضي" ديشامب لإلقاء الضوء على مشواره الكروي ملاعب ومدير فني:-





ولد ديديه كلود ديشامب في 15 أكتوبر 1968 بمدينة ديون بفرنسا.





بدأ ديشامب مشواره كلاعب الذي كان يلعب في مركز خط الوسط المدافع عام 1976 وهو في الثامنة من عمره في صفوف الناشئين بنادي ديون وظل في صفوفه حتى 1983 ثم انتقل بعدها إلى نانت وظل في صفوف الناشئين حتى تم تصعيده عام 1985 وهو في السابعة عشر من عمره وسجل له 4 أهداف في 123 مباراة، وفي 1989، رحل إلى ديشامب إلى مارسيليا ولعب له 4 مواسم سجل خلالهم 9 أهداف في 158 مباراة. فاز ديشامب مع مارسيليا ببطولتي الدوري 1989/1900 و1991/1992 ودوري أبطال أوروبا موسم 1992/1993، وأثناء احترافه في مارسيليا تمت إعارته إلى بوردو في 1990 إلى بوردو لمدة موسم خاض خلالها 34 مباراة وسجل فيهم 3 أهداف.





وفي 1994، بدأ مشواره الإحترافي كلاعب في صفوف يوفنتوس الإيطالي الذي سجل له 4 أهداف في 173 مباراة خلال 5 مواسم.





قاد ديشامب السيدة العجوز للتتويج ب 10 بطولات، الدوري مواسم 1994/1995 و1996/1997 و1997/1998 والكأس في 1995 وكأس السوبر الإيطالي في 1995 و1997 ودوري أبطال أوروبا في 1995/1996 وكأس الإنتر كونتيننتال وكأس السوبر الأوروبي في 1996 وكأس الإنترتوتو في 1999.





وفي 1999، رحل ديشامب إلى إنجلترا لخوض تجربة إحترافية جديدة مع تشيلسي لمدة موسم سجل خلاله هدف وحيد في 47 مباراة، كما فاز بالكأس في 1999/2000. وفي 2000، إنتقل ديشامب إلى إسبانيا للعب في فالنسيا لمدة موسم واحد خاض خلاله 21 مباراة.





* مشواره الدولي :-





في عام 1988، إنضم ديشامب لصفوف منتخب فرنسا تحت 21 عاما الذي لعب 18 مباراة فقط وظل يتنقل بين منتخبات الناشئين حتى تم تصعيده للمنتخب الأول عام 1989. خاض ديشامب مع منتخب فرنسا الأول 103 مباراة، سجل خلالهم 4 أهداف. توج ديشامب مع منتخب فرنسا بكأس العالم 1998 وباليورو في 2000.





* مشواره التدريبي :-





أعلن ديشامب اعتزاله ممارسة الكرة في منتصف 2001 وهو في الثانية والثلاثين من عمره ليبدأ مشواره التدريبي مع موناكو الذي قاده منذ عام 2001 حتى عام 2005 في 160 مباراة، فاز في 79 مباراة وتعادل في 45 مباراة وخسر 36 مباراة.





قاد ديشامب موناكو للفوز بكأس الرابطة في 2003. وفي 2006، قاد يوفنتوس لمدة موسم في 44 مباراة، فاز في 31 مباراة وتعادل في 11 مباراة وخسر مبارتين، وفي 2009، تولى ديشامب قيادة مارسيليا حتى عام 2012 في 164 مباراة، فاز في 82 مباراة وتعادل في 41 مباراة وخسر 41 مباراة.





قاد ديشامب مارسيليا للتتويج ب 6 بطولات، الدوري في 2009/2010 وكأس الرابطة 3 مرات أعوام : 2010و2011 و2012. وفي 2012، قاد ديشامب منتخب فرنسا حتى الآن في 83 مباراة، فاز في 53 مباراة وتعادل في 15 مباراة وخسر 15 مباراة. قاد ديشامب الديوك الفرنسية لثاني لقب لها في بطولة كأس العالم.



