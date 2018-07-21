مدرب الهلال السعودي يرفض رحيل الدوسري لأوروبا





كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم السبت، أن نادي الهلال بقيادة مدربه جورجي خيسوس يتجه للتمسك بنجم الفريق سالم الدوسري، خلال الموسم الجديد.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الزعيم، أكد علي تمسكه باللاعب، ويرفض احترافه الخارجي، في ظل العروض المقدمة له.





وأشارت الصحيفة إلى أن نادي فياريال الإسباني، يرغب في استمرار اللاعب ضمن صفوفه موسماً آخر، بعد تألقه مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018.