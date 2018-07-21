رئيس أكاديمية الشرطة: أبناؤنا عازمون على حماية وطنهم بإصرار

قال اللواء أحمد إبراهيم، رئيس أكاديمية الشرطة، إن الوطن يشهد تخرج جيل جديد من الأبناء نشأ نشأة أمنية وعلمية، مضيفًا أن كلية الشرطة نظمت برامج مشتركة مع الكلية الحربية.



