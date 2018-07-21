رئيس أكاديمية الشرطة: أبناؤنا عازمون على حماية وطنهم بإصرار
السبت 21/يوليه/2018 - 10:08 ص
هدى عبدالرازق
قال اللواء أحمد إبراهيم، رئيس أكاديمية الشرطة، إن الوطن يشهد تخرج جيل جديد من الأبناء نشأ نشأة أمنية وعلمية، مضيفًا أن كلية الشرطة نظمت برامج مشتركة مع الكلية الحربية.
وأشار "إبراهيم"، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، إلى أن رجال الشرطة عازمون على أداء واجبهم بكل عزيمة وإصرار لحماية الوطن، لافتًا إلى أن كلية الشرطة تحتفل بتخريج 1281 طالب منهم 245 طالب وافد.
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